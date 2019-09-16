Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:24

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Израиля стали чаще нападать на Сирию, Ирак и Ливан, что может вызвать широкую напряженность в регионе и привести к столкновениям, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Сионистский режим в последние месяцы увеличил число своих агрессивных нападений на сирийскую территорию. Его должностные лица взяли на себя ответственность за эти акты агрессии, распространили свою агрессию даже на Ирак и Ливан", - сказал Рухани в ходе трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.

"Эти нападения являются ярким примером провокационных и незаконных враждебных действий, которые могут вызвать широкую напряженность и столкновения в регионе", - подчеркнул президент Ирана.

Он отметил, что руководители стран ближневосточного региона имеют право защищаться от этой агрессии в соответствии с уставом ООН.

"К сожалению, международные организации не реагируют на эти агрессии должным образом", - сказал Рухани.

1пп бп

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