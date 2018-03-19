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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 11:43 19.03.2018 - 11:43

Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Иранский президент Хасан Рухани в понедельник направил поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента России.

"Замечательное проведение президентских выборов в России и ваша блестящая победа на выборах стали прекрасными новостями. Выражаю мои искренние поздравления по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

"Уверен, что в ходе вашего нового срока на посту президента отношения между нашими двумя странами будут развиваться", - добавил Х.Рухани.

Кроме того, иранский президент отметил "желание и готовность Ирана продвигать сотрудничество с Российской Федерацией в двусторонних, региональных и международных вопросах".

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