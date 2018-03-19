Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах главы государства
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Иранский президент Хасан Рухани в понедельник направил поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента России.
"Замечательное проведение президентских выборов в России и ваша блестящая победа на выборах стали прекрасными новостями. Выражаю мои искренние поздравления по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.
"Уверен, что в ходе вашего нового срока на посту президента отношения между нашими двумя странами будут развиваться", - добавил Х.Рухани.
Кроме того, иранский президент отметил "желание и готовность Ирана продвигать сотрудничество с Российской Федерацией в двусторонних, региональных и международных вопросах".
вл ар
Интерфакс