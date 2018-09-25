Президент Ирана призвал страны Персидского залива создать коллективный механизм безопасности
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник призвал страны Персидского залива создать совместный механизм для обеспечения безопасности в регионе.
"Мы верим в создание коллективного механизма для безопасности Персидского залива, в котором будут участвовать все страны региона", - сказал иранский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН.
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Интерфакс