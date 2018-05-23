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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 14:16 23.05.2018 - 14:16

*** Ожидается, что Конте поручат сформировать правительство

(расширенная версия, приводятся новые данные по времени встречи)

Рим. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла назначил на среду переговоры с кандидатом в премьеры страны Джузеппе Конте, сообщают римские СМИ.

Встреча, по последним данным, запланирована на 17:30 по местному времени (18:30 мск). Глава государства не уточнил, что будет на ней обсуждаться. Однако агентство ЭФЭ, со своей стороны, отмечает, что все указывает на то, что С.Маттарелла поручит Дж.Конте сформировать Совет министров Италии.

Лидера движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо приветствовал вызов Дж.Конте к президенту и выразил уверенность, что последнему действительно поручат сформировать правительство. "Как я и обещал, начинается Третья республика", - сказал политик. "Третья республика" - термин, активно используемый некоторыми итальянскими журналистами, называющими так Италию после состоявшихся ранее в 2018 году выборов, не выявивших явного победителя.

При этом Л.Ди Майо заверил, что Дж.Конте будет совершенно самостоятельно выбирать кандидатов на министерские посты. "Решения будет принимать тот, кому поручат формировать правительство", - сказал он.

В партии "Лига", ставшей партнером "Пяти звезд" по правящей коалиции, также приветствовали решение С.Маттареллы, отмечает газета "Репубблика".

В понедельник итальянское движение "Пять звезд" и партия "Лига" выдвинули юриста, профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте кандидатом на пост председателя Совета министров страны.

"Дж.Конте будет премьером", - сообщил журналистам лидер движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо по окончании встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой в Квиринальском дворце.

С.Маттарелла заявил в понедельник, что берет 48 часов на то, чтобы обдумать дальнейшие шаги.

Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права. В частности, он читал лекции в таких известных во всем мире университетах, как Кембридж и Сорбонна.

У Дж.Конте нет серьезного опыта политической деятельности. Его считают компромиссным кандидатом, так как он не представляет ни "Лигу", ни "Пять звезд".

Ранее "Лига" и "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, в котором затрагивались международные отношения, социально-экономическая, культурная и трудовая сферы. Помимо этого, в соглашении говорилось о необходимости отменить санкции против России одновременно с сохранением партнерских отношений между Италией и Вашингтоном.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

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