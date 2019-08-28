Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 20:42

Рим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла вызвал в Квиринальский дворец премьер-министра Италии Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство, сообщают в среду газета "Коррьере делла сера".

В самом Квиринальском дворце не уточнили, для чего именно президент хочет видеть Конте. "Президент Маттарелла вызвал завтра к 9:30 (10:30 мск - ИФ) в Квиринальский дворец профессора Джузеппе Конте", - сообщается в Twitter президента Италии. Однако итальянские СМИ уверены, что речь пойдет именно о формировании нового совета министров.

После этого, как ожидается, Конте отправится к представителям Демократической партии и "Движения 5 звезд", чтобы обсудить, реально ли им сформировать правящую коалицию.

Ранее в среду лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились, что попробуют сформировать правительство во главе с Конте.

Ранее в среду обе партии приняли участие в консультациях с Маттареллой.

В августе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с "Движением 5 звезд", заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

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