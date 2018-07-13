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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 10:46 13.07.2018 - 10:46

Брюссель. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла принял личное участие в урегулировании ситуации вокруг группы спасенных нелегалов, которым не давали сойти на берег в порту Трапани на Сицилии, сообщают в пятницу западные СМИ.

СМИ отмечают, что глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил отпускать нелегалов до тех пор, пока власти не проведут расследование сообщений о жестоком поведении некоторых из них на борту спасшего их итальянского судна.

Однако, по данным СМИ, накануне вечером С.Маттарелла позвонил премьер-министру Джузеппе Конте и выразил обеспокоенность в связи с возникшей ситуацией.

После звонка президента Дж.Конте распорядился отпустить нелегальных иммигрантов с корабля.

Однако М.Сальвини в свою очередь выразил "сожаление и изумление" в связи с вмешательством главы государства и заявил, что кому-то "придется заплатить", если отпущенные нелегалы будут вести себя неподобающим образом в Италии.

СМИ напоминают, что ранее между С.Маттареллой и М.Сальвини неоднократно возникали разногласия по разным вопросам.

Италия ранее оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.

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