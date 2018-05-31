Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать правительство
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Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Юрист Джузеппе Конте получил от президента Италии поручение сформировать правительство, сообщил секретарь главы государства Уго Дзампетти.
Правительство будет приведено к присяге в пятницу, добавил официальный представитель Квиринальского дворца.
"Президент республики принял этим вечером в Квиринальском дворце доктора Карло Коттарелли, которому он поручил задачу по формированию правительства", - заявил У.Дзампетти, добавив, что Дж.Конте согласился возглавить правительство.
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Интерфакс