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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 21:50 31.05.2018 - 21:50

Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Юрист Джузеппе Конте получил от президента Италии поручение сформировать правительство, сообщил секретарь главы государства Уго Дзампетти. Правительство будет приведено к присяге в пятницу, добавил официальный представитель Квиринальского дворца. "Президент республики принял этим вечером в Квиринальском дворце доктора Карло Коттарелли, которому он поручил задачу по формированию правительства", - заявил У.Дзампетти, добавив, что Дж.Конте согласился возглавить правительство. ПОСЛЕДУЕТ 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс