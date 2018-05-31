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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 21:56 31.05.2018 - 21:56

Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Юрист Джузеппе Конте получил от президента Италии поручение сформировать правительство, сообщил в четверг секретарь главы государства Уго Дзампетти.

Правительство будет приведено к присяге в пятницу, добавил официальный представитель Квиринальского дворца.

"Президент республики принял этим вечером в Квиринальском дворце доктора Карло Коттарелли, которому он поручил задачу по формированию правительства", - заявил У.Дзампетти, добавив, что Дж.Конте согласился возглавить правительство.

С.Маттарелла поручил Дж.Конте сформировать правительство после того, как К.Коттарелли, которого он ранее назначил на должность премьер-министра, отказался от мандата на формирование Совета министров.

По словам К.Коттарелли, который вернул президенту мандат, "формирование технического правительства больше не является необходимостью, и политическое правительство будет лучшим решением для страны". Он поблагодарил всех, кто помогал ему в работе над формированием правительства.

Итальянские политики на протяжении нескольких месяцев не могут сформировать правительство. На прошлой неделе партии "Лига" и движение "Пять звезд" предложили президенту Италии список кандидатов на посты министров, однако С.Маттарелла отклонил этот вариант, не согласившись с кандидатурой Паоло Савоны на посту министра экономики Италии.

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