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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 18:43 29.05.2018 - 18:43

Рим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла в среду вновь проведет встречу с назначенным им премьер-министром Карло Коттарелли, сообщает во вторник газета "Стампа".

Встреча политиков уже состоялась во вторник, она продолжалась около получаса. К.Коттарелли покинул Квиринальский дворец без комментариев и направился для дальнейшей работы в парламент.

Источники газеты сообщают, что вопрос с кандидатами на пост министров остается открытым, более того, источники указывают на возможные проблемы, связанные с выбором министров.

Газета отмечает, что на данный момент все чаще появляются предположения о возможности досрочного голосования уже в июле. К.Коттарелли ранее заявил, что парламентские выборы в Италии могут быть вновь проведены после августа этого года, если сформированное им правительство не получит вотума доверия.

Как сообщалось, президент Италии С.Маттарелла поручил экономисту К.Коттарелли сформировать техническое правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига".

Мм эф др

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