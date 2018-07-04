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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 18:38 04.07.2018 - 18:38

Рим. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла заявил журналистам, что миграционный кризис не является основанием для того, чтобы закрывать внутренние границы ЕС.

"С середины 2017 по середину 2018 годов, число прибывших через Средиземное море (нелегалов - ИФ) в Италию снизилось на 85%. Разговоры о закрытии границ нерациональны, это реакция на переживаемые эмоции. Политическая ответственность предполагает рациональность", - приводит слова президента новостной интернет-портал "Локаль".

Он подчеркнул, что для итальянской молодежи свобода передвижений является "безоговорочным фактом", и упомянул Шенгенскую зону и "Эразмус" - некоммерческую программу ЕС по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Турции.

"Локаль" напоминает, что на прошлых выходных правительство Австрии заявило о готовности "защищать южные границы" - с Италией и Словенией.

Ранее глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявлял, что намеченные на 2019 год выборы в Европарламент станут "референдумом, на котором будет стоять выбор между Европой без границ и с массовой иммиграцией и Европой, которая обеспечивает защитой своих граждан".

М.Сальвини также призывал к созданию единого европейского альянса против "массовой иммиграции".

Заявления министра прозвучали на фоне обострения отношений между рядом европейских государств из-за ситуации вокруг приема мигрантов. В июне Италия заняла жесткую позицию по этому вопросу, несколько раз отказавшись принять в своих портах суда с нелегалами на борту, которые стремились через Средиземное море добраться из Африки в Европу.

1аю ар

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