Президент и премьер Турции проголосовали на досрочных всеобщих выборах
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Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на досрочных президентских и парламентских выборах страны, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
По его данным, турецкий президент прибыл в одну из школ Стамбула, где находится его избирательный участок, вместе с супругой Эмине Эрдоган.
"Это явка показывает, насколько развита турецкая демократия и как развивается ее демократическая зрелость", - сказал Р.Эрдоган журналистам после того, как опустил бюллетень в урну.
По его мнению, "с этими выборами Турция переживает демократическую революцию".
В свою очередь турецкий премьер Бинали Йылдырым проголосовал в провинции Измир.
"Турция будет продолжать двигаться к новым целям и новым горизонтам стабильности и безопасности с новой системой управления", - приводит его слова агентство.
Досрочные президентские и парламентские выборы проходят в воскресенье в Турции. Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00 по местному времени (8:00 мск). Их работа завершится в 17:00.
В ходе выборов избирателям выдаются сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).
1кю вв
Интерфакс