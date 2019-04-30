Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 14:26

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Колумбии Иван Дуке во вторник заявил, что венесуэльские военные и народ должны поддержать лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.

"Мы призвали военных и народ Венесуэлы занять правильную сторону, отвергнуть диктатуру и узурпацию власти со стороны Мадуро, сплотиться для достижения свободы, демократии и восстановления страны под руководством Национальной ассамблеи и президента Гуайдо", - написал И.Дуке в своем твиттере.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса уже обвинил Колумбию в новой попытке добиться, поддержав Х.Гуайдо, смены власти в Каракасе.

Ранее Венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

Как сообщалось, лидер венесуэльской оппозиции заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.

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