Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 12:14

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Либерии Джордж Веа не смог прибыть на свое рабочее место из-за находившихся в здании змей, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Сотрудники заметили двух черных змей на первом этаже здания министерства иностранных дел Либерии: именно там, в частности, находится рабочий кабинет Дж.Веа.

В здании проводится обработка от "всего ползающего", пояснил заместитель пресс-секретаря президента Смит Тоби.

По данным местных СМИ, обработка здания уже проводилась в начале апреля. В канцелярии президента Либерии пообещали выяснить, каким образом змеи смогли попасть в здание.

Ожидается, что вновь работать в своем кабинете Дж.Веа, в прошлом известный футболист, сможет с понедельника.

В Либерии водится большое количество змей, многие из которых - ядовитые. В начале марта 2019 года ученые обнаружили в Либерии новый вид шпильковых змей, которые известны своей способностью атаковать с закрытым ртом.

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