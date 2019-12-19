Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 19:32

Дубай. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Ливана Мишель Аун поручил профессору и бывшему министру образования Хассану Диябу сформировать правительство, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что Дияб пользуется поддержкой влиятельной в Ливане группировки "Хезболла".

В ходе выступления Дияб пообещал быстро сформировать правительство по итогам консультаций как с политическими партиями, так и представителями протестного движения. Ранее в четверг президент Ливана обсудил с представителями ливанского парламента проблему выбора нового премьера - на фоне серьезного внутреннего кризиса в стране и продолжающихся примерно два месяца акций протеста. Ранее эти переговоры откладывались уже два раза.

Встреча президента и законодателей прошла после того, как Саад Харири, подавший в отставку, отказался от возможности вновь стать премьером.

Парламентские блоки не смогли прийти к согласию по поводу того, стоит ли поддержать Харири, и кроме того, его кандидатура не сыскала поддержки среди протестующих.

Акции протеста продолжаются в Ливане с октября: протестующие недовольны стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией в правительстве.

Неоднократно происходили беспорядки с участием протестующих, сил безопасности, а также двух главных шиитских сил Ливана - "Хезболлы" и партии "Амаль".

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