Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 11:27

Дубай. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Ливана Мишель Аун в четверг обсудил с представителями ливанского парламента проблему выбора нового премьера - на фоне серьезного внутреннего кризиса в стране и продолжающихся примерно два месяца акций протеста, сообщает агентство Associated Press (AP).

Ранее эти переговоры откладывались уже два раза.

Встреча президента и законодателей прошла после того, как Саад Харири, подавший ранее в отставку и, тем не менее, временно исполняющий обязанности главы правительства, снял свою кандидатуру и отказался от возможности вновь стать премьером.

Парламентские блоки не смогли прийти к согласию по поводу того, стоит ли поддержать Харири, и кроме того, его кандидатура не сыскала поддержки среди протестующих. AP уточняет, что Харири, поддерживаемый странами Запада, не смог заручиться симпатиями христианских сил в парламенте.

Акции протеста продолжаются в Ливане с октября: протестующие недовольны стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией в правительстве.

Неоднократно происходили беспорядки с участием протестующих, сил безопасности, а также двух главных шиитских сил Ливана - "Хезболлы" и партии "Амаль".

AP напоминает, что в Ливане премьер должен быть представителем суннитской общины. Кроме этого, его кандидатура должна получить поддержку не менее половины депутатов.

1аю ар

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