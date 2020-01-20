Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 11:04

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - Президент Ливана Мишель Аун в понедельник проведет совещание по безопасности для обсуждения кризисной ситуации, связанной с протестами и беспорядками, сообщают ливанские СМИ.

На встречу, в частности, приглашены глава МВД и министр обороны страны.

Решение созвать совещание было принято после серии масштабных протестов, сопровождавшихся беспорядками и столкновениями с силами правопорядка в столице Ливана.

Антиправительственные демонстрации в Бейруте переросли в столкновения с полицией. Участники акций забрасывали стражей порядка камнями, блокировали баррикадами дороги, ведущие в парламент, и выкрикивали: "Революция, революция!". Протестующие устраивали погромы и разбивали витрины магазинов.

Полицейские применили против демонстрантов водяные пушки и слезоточивый газ, а также резиновые пули.

По данным Международного Комитета Красного Креста (МККК), в воскресенье пострадали более 145 человек, в том числе двое журналистов, освещавших акции протеста. В субботних акциях травмы получили 377 человек.

Протесты начались в Ливане в октябре, однако на прошлой неделе акции стали более массовыми и ожесточенными. Участники протестов заявляют, что политическая элита игнорирует их призывы сформировать независимое правительство, чтобы разрешить кризис. Они выражают недовольство стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией.

"Мы не принимаем правительство в том виде, в котором они его формируют. Они используют старый метод для формирования правительства. Это не допустимо", - приводит агентство Associated Press слова одного из протестующих.

В декабре прошлого года президент Ливана поручил сформировать правительство профессору и бывшему министру образования Хассану Диябу, который пользуется поддержкой влиятельной в Ливане группировки "Хезболла". Однако пока Дияб не смог сформировать свою команду из-за затягивающихся переговоров с основными партиями, каждая из которых хочет гарантировать место для своего представителя в новом правительстве.

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