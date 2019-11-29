Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 16:43

Мадрид. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу предостерег Вашингтон от возможных военных операций США на мексиканской территории, целью которых были бы наркокартели.

"Мы не собираемся позволять вооруженным людям действовать на нашей территории. Вооруженные иностранцы не могут вторгаться на нашу территорию. Мы этого не позволим", - цитируют слова президента западные СМИ.

Президент Мексики также счел маловероятной возможность трансграничных военных операций США против картелей и указал на "отличное сотрудничество" между Мехико и Вашингтоном.

Ранее в ноябре президент США Дональд Трамп в Twitter предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли". Позднее он заявил, что США работают над внесением в список террористических структур мексиканских наркокартелей.

По данным СМИ, сразу после этих высказываний МИД Мексики сообщил, что его сотрудники связались с американскими властями с целью прояснить позицию Трампа.

Также в Мехико сообщили, что будут добиваться встречи на высоком уровне с США с целью выслушать мнение американской стороны и представить точку зрения Мексики. В частности, речь могла бы пойти о проблеме американского оружия, которое поступает контрабандным путем в Мексику.

1аю ар

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