Мадрид. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник заявил, что планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможность сотрудничества после нападения на группу мормонов в Мексике, сообщают испаноязычные СМИ.
"Я буду говорить с Трампом по теме сотрудничества", - сказал Лопес Обрадор.
По его словам, он благодарен Трампу за предложение о помощи, но необходимо "изучить, какая именно может быть помощь", чтобы она "не нарушала нашего суверенитета".
Ранее во вторник президент США предложил Мексике помощь и призвал Мехико к борьбе с наркокартелями, которые подозреваются в организации нападения на мормонов.
"Пришло время для того, чтобы Мексика с помощью от США начала войну с наркокартелями и стерла их с лица земли", - написал Трамп в Twitter.
По словам американского лидера, наркокартели стали "такими большими и мощными, что иногда требуется армия, чтобы одержать победу над армией".
По последним данным, девять женщин и детей погибли в результате нападения на севере Мексики. Все они были представителями американской общины мормонов.
1вл эф