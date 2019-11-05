Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 18:28

Мадрид. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник заявил, что планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможность сотрудничества после нападения на группу мормонов в Мексике, сообщают испаноязычные СМИ.

"Я буду говорить с Трампом по теме сотрудничества", - сказал Лопес Обрадор.

По его словам, он благодарен Трампу за предложение о помощи, но необходимо "изучить, какая именно может быть помощь", чтобы она "не нарушала нашего суверенитета".

Ранее во вторник президент США предложил Мексике помощь и призвал Мехико к борьбе с наркокартелями, которые подозреваются в организации нападения на мормонов.

"Пришло время для того, чтобы Мексика с помощью от США начала войну с наркокартелями и стерла их с лица земли", - написал Трамп в Twitter.

По словам американского лидера, наркокартели стали "такими большими и мощными, что иногда требуется армия, чтобы одержать победу над армией".

По последним данным, девять женщин и детей погибли в результате нападения на севере Мексики. Все они были представителями американской общины мормонов.

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