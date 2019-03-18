Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 16:25

Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Мозамбика Филипи Ньюси заявил, что в результате удара тропического циклона Идай могли погибнуть более 1 тыс. жителей страны, передает в понедельник агентство Bloomberg.

"Если в результате стихии погибли более 1 тыс. человек, я не буду удивлен", - сказал он.

Агентство Associated Press напоминает, что в настоящий момент официальное число погибших в результате циклона в Мозамбике составляет 84 человека.

Ранее в понедельник в Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявили, что второй по величине город Мозамбика и один из крупнейших портов страны - Бейра - практически полностью разрушен после удара циклона Идай.

Обрушившись на Мозамбик, циклон Идай спровоцировал масштабные наводнения. Число жертв удара стихии в трех странах, по которым ударил Идай, - в Зимбабве, Мозамбике и Малави, оценивается примерно в 150 человек. Вероятно, их число увеличится. Во все эти страны циклон принес с собой масштабные разрушения инфраструктуры. В Мозамбике еще на прошлой неделе свои дома пришлось покинуть 17 тыс. человек.

1тэ ар

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