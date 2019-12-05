Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 14:55

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Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет примет решение о проведении международных соревнований в России после того, как свой вердикт вынесет исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне

"Я не хочу сейчас спекулировать по поводу будущих соревнований в России, у меня информации по решению WADA, которое станет известно 9 декабря. Нам нужно подождать. Затем, я надеюсь, что WADA все объяснит, на какие спортивные соревнования будет распространяться их запрет, а на какие нет", - сказал Бах.

"Нам нужно будет внимательно изучить, проанализировать решение WADA. Также нам нужно будет понять, каковы причины этих решений, и изучить собранные факты", - добавил он.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком WADA рассмотрит на заседании 9 декабря в Лозанне.

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