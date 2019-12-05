Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 14:51

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Международный олимпийский комитет примет решение о проведении международных соревнований в России после того, как свой вердикт вынесет исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне

"Я не хочу сейчас спекулировать по поводу будущих соревнований в России, у меня информации по решению WADA, которое станет известно 9 декабря. Нам нужно подождать. Затем, я надеюсь, что WADA все объяснит, на какие спортивные соревнования будет распространяться их запрет, а на какие нет", - сказал Бах.

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