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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 21:20 28.05.2018 - 21:20

Мадрид. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Орасио Картес в понедельник досрочно сложил свои полномочия в качестве президента Парагвая, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Президентский срок О.Картеса должен был закончиться в августе 2018 года, однако он сложил свои полномочия, чтобы занять место в сенате страны. Временно исполняющей обязанности президента назначена вице-президент Алисия Пучета.

Согласно конституции страны, президент по окончании пятилетнего срока получает пожизненное место в сенате Парагвая без права голоса. Однако в ходе парламентских выборов в Парагвае в апреле О.Картес получил полноценное сенатское место и предпочел досрочно уйти с поста президента.

22 апреля 2018 года в Парагвае прошли всеобщие выборы. О.Картес не участвовал в выборах, так как не имеет права на переизбрание. После инаугурации 15 августа новым президентом страны станет представитель правящей Парии Колорадо Марио Абдо Бенитез.

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