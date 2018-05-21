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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 11:46 21.05.2018 - 11:46

Иерусалим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Парагвая Орасио Картес открыл в Иерусалиме посольство своей страны в Израиле, перенесенное из Тель-Авива, сообщает в понедельник сайт израильской газеты "Едиот Ахронот".

На церемонии открытия посольства присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Газета отмечает, что в ходе открытия посольства лидеры двух стран переговорили друг с другом.

Здание посольства расположено в районе Технологического парка в Иерусалиме. Неподалеку от него находится здание посольства Гватемалы.

Первой страной, объявившей о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, стали Соединенные Штаты. К ним присоединились Гватемала и Парагвай. Однако большинство стран мира оставили свои диппредставительства в Израиле в Тель-Авиве.

В апреле Б.Нетаньяху заявлял, что "полдюжины стран серьезно обсуждают" вопрос переноса посольства вслед за США, но он не уточнил, что это за страны.

Церемония открытия посольства США в Иерусалиме прошла неделю назад - 14 мая, посольства Гватемалы - двумя днями позднее, 16 мая.

Палестинцы с конца марта проводят массовые акции протеста. 14 мая, в день открытия нового посольства США в Иерусалиме, число участников демонстрации на границе с Израилем достигло 40 тыс. человек. В итоге акция протеста переросла в беспорядки и столкновения. Жертвами столкновений, произошедших в тот день на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.

Палестинцы считают Иерусалим оккупированным Израилем городом, а также желают сделать восточную часть Иерусалима столицей своего государства в будущем.

Эф пч

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