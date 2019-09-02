Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 16:46

*** В свою очередь Майк Пенс призвал проявлять "бдительность" в отношениях с РФ

Варшава. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.

На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом в понедельник на вопрос журналиста Анджей Дуда заявил, что "это очень сложная тема", и что "ситуация с Россией очень трудна".

"Когда мы наблюдаем, каким образом ведет себя Россия в последние годы, то следует ясно сказать, что кто-то реализует свои имперские амбиции путем смены границ, путем военных нападений, как это было в 2008 году в Грузии, как это стало в 2014 году на Украине. Сейчас Украина не имеет контроля над своими территориями, и это ситуация, которая никогда в Европе не должна была произойти", - сказал Дуда.

"К сожалению, Россия на протяжении последних лет предпринимала такие действия, которые не предпринимает никто из тех, кто уважает международное право, кто желает мира в мире, кто уважает достоинство других стран и народов, и к этому нельзя относиться с безразличием", - продолжил он.

"Следует ли нам вести дела с Россией как обычно? Я полагаю, что при нынешних обстоятельствах - нет", - добавил польский президент.

В свою очередь Майк Пенс призвал проявлять "бдительность" в отношениях с РФ.

Он также обвинил Москву в попытках вмешательства в выборы за рубежом и в попытках использовать поставки нефти и газа для того, чтобы разделить альянсы западных государств.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за возвращение РФ в G8 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американским СМИ заявлял, что администрация США будет работать над тем, чтобы вернуть Россию в G8.

1аю 1ар де

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