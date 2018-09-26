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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:21 26.09.2018 - 17:21

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда, выступая в среду на Совете безопасности ООН, призвал другие страны обратить внимание на ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, добавив, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Британия гарантировали Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальной целостности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Для того, чтобы международное сообщество уважали, очень важно, чтобы соблюдались обязательства и обязанности, которые мы взяли на себя. С печалью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - сказал президент Польши.

"В равной мере нас тревожит размещение ракетных установок двойного назначения вблизи наших границ. Все это ведет к значительному ухудшению безопасности в регионе", - добавил он.

Будапештский меморандум - соглашение, подписанное Россией, Соединенными Штатами, Великобританией и Украиной в 1994 году, согласно которому страны гарантировали Украине защиту суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ Киева от распространения ядерного оружия.

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