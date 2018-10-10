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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 17:20 10.10.2018 - 17:20

Варшава. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда назначил 27 судей Верховного суда в рамках проводимой судебной реформы, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, часть назначенных судей будут работать в коллегии по гражданским делам, часть - в коллегии по уголовным делам, а также в новой коллегии по осуществлению особого судебного контроля.

"Мы реализуем очередную стадию судебной реформы, которая очень важна для нашей страны. Мы действуем в общественных интересах", - приводит агентство слова советника президента Павла Мухи.

С 3 июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде Польши, предусматривающий серьезные изменения процедуры назначения судей и требований к ним.

Закон, в частности, предусматривает снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65 лет. Кроме того, президент страны теперь может по своему желанию переназначать судей.

В правительстве Польши отметили, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией и другие преобразования, которые сделают судебную систему более современной.

В Евросоюзе заявили, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Ранее Еврокомиссия начала разбирательство в отношении предполагаемого нарушения Польшей законодательства ЕС, что может в итоге привести к ограничительным мерам против Варшавы.

1тэ аю де

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