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Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 12:04 28.10.2018 - 12:04

Берлин. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда считает, что Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

"По моему мнению, соглашение по теме репарационных выплат не достигнуто", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье в немецкой газете "Бильд".

По словам А.Дуды, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован". В частности, он указал на Варшаву, которая "была снесена до основания" немецкими войсками.

Заявление А.Дуды прозвучало в преддверии встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая запланирована на 2 ноября в Варшаве.

1ар вв

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