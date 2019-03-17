Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 0:14

Лос-Анджелес/Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РАН Александр Сергеев остался очень доволен и считает чрезвычайно продуктивными поездку и переговоры научной делегации в США.

В интервью "Интерфаксу" он выделил три важнейших результата поездки.

"Во-первых, мы подтвердили вместе с американскими коллегами, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию обе стороны готовы к развитию сотрудничества на разных уровнях. Было очень приятно отметить, что к российской науке американцы относятся очень доброжелательно и открыто. Научный канал скрепляет наши страны, и мы не потеряли желания развивать совместные научные проекты", - сказал А.Сергеев.

Ко второму результату президент РАН отнес договоренность по активизации и интенсификации контактов.

"Мы договорились о создании рабочих групп по различным научным направлениям для проведения так называемых мозговых штурмов. Это значит, что российские и американские ученые на две-три недели будут встречаться друг с другом и определять текущее состояние работы над определенными важными проектами", - объяснил А.Сергеев.

Он назвал несколько таких рабочих групп, касающихся проблем климата, космоса, медицины.

"Мы договорились также активизировать встречи с NASA", - отметил А.Сергеев.

Президент РАН обратил в внимание, что с 2013 года, когда началась реформа академии "РАН не имела достаточных средств для активизации научного сотрудничества с американскими учеными".

"Но мы надеемся, что теперь эти финансы появятся, и мы будем интенсифицировать обмен учеными", - сказал президент РАН.

К третьему результату А.Сергеев отнес знакомство с новыми достижениями американских ученых.

"Американские ученые показали нам пример претворения результатов фундаментальных исследований в новые технологии", - сказал он.

А. Сергеев обратил внимание, что, например, физики очень успешно переводят свои исследования в медицину.

"Люмитрон Технолоджи" в течении 3-5 лет планирует перевести на рынок свои достижения по созданию новых технологий в компьютерной томографии. Эти технологии уменьшат нагрузку на пациента почти в 1000 раз", - привел пример президент РАН.

По словам А. Сергеева, не только улучшается качество изображение, но и уменьшается нагрузка на исследуемого больного.

"В настоящее время компьютерная томография может применяться ограниченное количество раз и не у всех пациентов. При новой технологии разрешающая способность увеличивается, нагрузка уменьшается и для пациента становится безопасной. Это позволит улучшить диагностику болезни после операций и следить за динамикой лечебного процесса", - сказал президент РАН.

А.Сергеев подчеркнул, что этот пример наглядно демонстрирует, что инвесторы готовы вкладывать сотни миллионов долларов в разработку новых технологий несмотря на риски.

Российская делегация возвращается из в Москву.

бм

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