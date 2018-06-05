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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:12 05.06.2018 - 17:12

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц приступили к переговорам.

Встреча состоялась здании ведомства федерального канцлера. В.Путин и С.Курц пожали друг другу руки и затем перешли в рабочий кабинет.

Перед началом переговоров канцлер показал В.Путину свой кабинет и немного рассказал о здании, в котором они находятся.

После этого В.Путин и С.Курц приступили к переговорам.

Во встрече также принимают участие вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и помощник российского президента Юрий Ушаков.

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