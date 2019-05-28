Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 14:51

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Мировые державы поддерживают позицию Сербии в связи с беспорядками на севере Косово, сообщает сербский телеканал B92 со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.

"Это хорошие новости, и я говорил - Сербия победит", - заявил президент во время выступления в Народной скупщине (парламенте Сербии).

По словам Вучича, мировые державы признали, что операции косовского спецназа на севере края не имеют ничего общего с борьбой против преступности, и речь идет о чрезмерных мерах.

Вучич отметил, что борьба с преступностью в Косово, по мнению Белграда, - это лишь предлог для запугивания сербов.

По словам сербского президента, еще 20 дней он получил информацию от разведки о готовящихся в Косово арестах, после чего Вучич предупреждал об этой опасности сербов и международную общественность.

Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

Телеканал B92 отмечал, что Вучич рассчитывает на помощь России и Китая в связи с осложнением ситуации в Косово. Вучич также призывал западные страны "обуздать Приштину".

Президент при этом заявлял, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

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