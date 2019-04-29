Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 0:39

*** Он рассчитывает на продолжение диалога

Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Серию сложных встреч провела сербская делегация в Берлине, где под эгидой канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в понедельник состоялся саммит лидеров стран Западных Балкан, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По словам президента Сербии Александра Вучича, которые во вторник приводит РТС, он мог бы сказать многое о тех, кто отказывается продолжать диалог. Он добавил, что единственным условием Сербии было упразднение несправедливых пошлин на сербские товары, отправляемые на территорию автономного края Косово и Метохия.

"Ряд других (представителей) полагали, что сохранение пошлин важнее диалога", - добавил А.Вучич.

"Представители Албании потребовали от Белграда признать Косово, также чтобы не было автономии для сербов, чтобы не было новой Республики Сербской в Косово и никакой исполнительной власти для Сообщества сербских общин", - сообщил он.

Президент Сербии охарактеризовал нынешний саммит значительным, поскольку удалось увидеть, кто как в самой искренней форме относится и к Сербии, а также и к Косово и Метохии.

Он поблагодарил А.Меркель и Э.Макрона за организацию саммита и их попытки найти решение для продолжения диалога между Белградом и Приштиной, а также за их стремление к стабилизации ситуации на Балканах.

По словам А.Вучича, на нынешней встрече достигнуто соглашение продолжить поиск решения. Ожидается, что следующая встреча состоится в Париже в начале июля, отмечает РТС.

1ар тг

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