Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 17:29

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич в четверг провел встречу с послом России в Белграде Александром Чепуриным, в ходе которой обсудил последние события на севере автономного края Косово и Метохия и ситуацию вокруг российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

По словам сербского президента, которые приводит его пресс-служба, "минувшие два дня были тяжелыми для сербов в Косово и Метохии". Вучич добавил, что Сербия продолжит защищать свои государственные и национальные интересы, и, прежде всего, свой народ в Косово и Метохии.

Вучич выразил российскому послу сожаление в связи с тем, что в ходе беспорядков на севере Косово пострадал гражданин России Михаил Краснощеков. При этом он поблагодарил Россию за то, что Москва помогает защищать территориальную целостность и суверенитет Сербии.

Посол Чепурин, по данным канцелярии президента Сербии, заявил, что Россия решительно осуждает несомненную провокацию косовских властей и требует проведения полного расследования и привлечения виновных к ответственности

Он напомнил, что о запросах России уведомлен генсек ООН Антониу Гутерриш, а также миссия ООН в Косово и Метохии.

Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Как сообщалось, российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

"Мы их задержали (двух сотрудников ООН - ИФ) в районе баррикад ввиду их участия (в препятствовании действиям косовского спецназа - ИФ) ", - сказал глава местной полиции Рашит Калай.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с ушибами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу. При этом никаких заявлений для прессы он не сделал.

Российское посольство в Белграде ранее в четверг проинформировало, что Краснощекову окажут помощь в Белграде, и что он уже пересек административную границу с автономным краем Косово и Метохия.

1ар ри

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