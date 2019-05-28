Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 13:08

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что союзники окажут помощь и поддержку его стране в связи с осложнением ситуации в сербских общинах на севере автономного края Косово и Метохия, сообщает сербский телеканал B92.

Отмечается, что сербский президент рассчитывает, в частности, на помощь России и Китая.

Между тем, Вучич призвал западные страны "обуздать Приштину".

Президент предупредил, что Сербия не допустит "этническую чистку" в Косово и Метохии.

Как сообщалось, сербская армия и спецназ МВД приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Поступали данные о пострадавших, их точное число не указывается.

Международные силы КФОР подтвердили факт проведения операции, отметив, что это происходит по распоряжению прокуратуры в Приштине.

1вл во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!