Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 11:40

Брюссель. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич в четверг на встрече с послом России Александром Боцаном-Харченко обсуждал визит в РФ 4 декабря и планируемые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Одной из тем разговора была подготовка к рабочему визиту президента Вучича в Российскую Федерацию 4 декабря и его переговоры с президентом Путиным", - говорится в сообщении на сайте администрации сербского президента.

В сообщении отмечается, что планируемая встреча Вучича и Путина может стать уже 17-й между лидерами обоих государств и третьей за этот год.

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