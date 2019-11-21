Брюссель. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич в четверг на встрече с послом России Александром Боцаном-Харченко обсуждал визит в РФ 4 декабря и планируемые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
"Одной из тем разговора была подготовка к рабочему визиту президента Вучича в Российскую Федерацию 4 декабря и его переговоры с президентом Путиным", - говорится в сообщении на сайте администрации сербского президента.
В сообщении отмечается, что планируемая встреча Вучича и Путина может стать уже 17-й между лидерами обоих государств и третьей за этот год.
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