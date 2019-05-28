Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 12:20

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сообщил во вторник в Народной скупщине (парламенте) Сербии президент страны Александр Вучич.

По его словам, речь идет о сотруднике миссии ООН в Косово Михаиле Краснощенкове.

Вучич отметил, что российские власти оповещены о произошедшем.

Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной, отмечает РТС.

Международные силы КФОР подтвердили факт проведения операции, отметив, что это происходит по распоряжению прокуратуры в Приштине. "Мы следим за развитием ситуации, мы находимся в контакте с властями в Приштине, каналы связи с Сербией для нас открыты", - цитирует РТС слова представителя КФОР Винченцо Грасо.

1ар во*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!