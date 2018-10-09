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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 13:57 09.10.2018 - 13:57

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад во вторник подписал указ о амнистии всех лиц, уклонившихся от военной службы, сообщает агентство САНА.

Согласно указу, отменяется любое наказание, предусмотренное законом о военных преступлениях, для тех, кто уклонился от воинской повинности до 9 октября 2018 года включительно.

При этом, агентство отмечает, что под амнистию попадают сирийские граждане, проживающие как в Сирии, так и за ее пределами.

Однако амнистия не коснется тех, кто скрылся от уголовного преследования. Если же эти лица сдадутся сирийским властям, то смогут также попасть под действие закона: тем, кто живет в Сирии, отведено четыре месяца, тем, кто живет заграницей - полгода.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" со своей стороны отмечает, что этот указ может поспособствовать возвращению многих сирийцев на родину.

По словам эксперта американского аналитического центра Century Foundation по сирийской тематике Эрона Ланда, "трудно переоценить то, насколько важно это для многих сирийцев".

С начала вооруженного конфликта в Сирии, который начался весной 2011 года, более 5 млн жителей страны покинули Сирию.

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