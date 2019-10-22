Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 14:42

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад считает турецкого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "расхитителем" сирийских земель в связи с военными действиями Турции на северо-востоке Сирии, сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным западных СМИ, Асад назвал Эрдогана "вором, который украл фабрики, пшеницу и топливо, и теперь крадет территорию".

Ранее сообщалось, что президент Сирии побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит, отмечает сирийское информационное агентство САНА.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем боевики.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции с целью создания на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдов из ОНС. В конце прошлой недели в ходе визита В Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

Ситуацию на севере Сирии и будущее военной операции Эрдоган собирается обсудить во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным.

1ви ар

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