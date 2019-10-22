Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад считает турецкого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "расхитителем" сирийских земель в связи с военными действиями Турции на северо-востоке Сирии, сообщило во вторник агентство Associated Press.
По данным западных СМИ, Асад назвал Эрдогана "вором, который украл фабрики, пшеницу и топливо, и теперь крадет территорию".
Ранее сообщалось, что президент Сирии побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит, отмечает сирийское информационное агентство САНА.
Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем боевики.
Турция 9 октября объявила о начале военной операции с целью создания на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдов из ОНС. В конце прошлой недели в ходе визита В Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.
Ситуацию на севере Сирии и будущее военной операции Эрдоган собирается обсудить во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным.
1ви ар