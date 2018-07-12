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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 21:11 12.07.2018 - 21:11

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - В ходе визита в Россию президент Судана Омар аль-Башир планирует провести переговоры по вопросу содействия со стороны России в модернизации армии, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на заявление пресс-службы главы суданского государства.

"В ходе трехдневного визита аль-Башир также проведет переговоры по действиям России для помощи в модернизации армии Судана", - сообщает агентство.

Кроме того, в пресс-службе О.аль-Башира подтвердили, что 15 июля он собирается посетить футбольный матч в Москве между сборными Франции и Хорватии.

"Интерфаксу" в посольстве Судана в Москве ранее сообщили, что президент Судана прибудет в Россию 13 июля.

"Президент прибудет в Россию в пятницу", - сказал собеседник агентства.

Деталей поездки в дипмиссии не раскрыли.

О.аль-Башир побывал в России в ноябре 2017 года, тогда глава дипломатии ЕС Федерика Могерини распространила заявление с критикой этого визита.

"ЕС вновь заявляет о своей полной поддержке и уважении Международного уголовного суда и его ключевой роли в поддержке международного правосудия", - тогда Ф.Могерини.

О.аль-Башир разыскивается Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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