Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 9:44

Дубай. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Судана Омар аль-Башир в ближайшее время, вероятно, подаст в отставку, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

Также источник телеканала уточнил, что в скором времени будет объявлено о назначении исполняющего обязанности президента.

Кто может стать врио президента Судана, не уточняется.

Ранее в четверг руководство армии страны предупредило граждан о "важном объявлении" и призвало следить за новостями. СМИ предполагают, что военные могут заявить о смещении О.аль-Башира.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и в восстановлении демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума перед зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли уже не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководит Суданом с 1989 года.

При этом он разыскивается Международным уголовным судом в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

1бф аю

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