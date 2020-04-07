Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 1:27

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Больше всего страдают от коронавируса афроамериканцы, это огромная проблема, заявил президент США Дональд Трамп.

"В случае с афроамериканцами, мы видим, что заражений в несколько раз больше (чем среди других категорий населения - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп сообщил, что "они очень сильно пострадали". "Это реальная проблема. Это огромная проблема. Мы делаем все возможное для ее решения", - добавил он.

Трамп пообещал, что в ближайшие дни его администрация подготовит статистику по этому вопросу.

По данным университета Джонса Хопкинса, на настоящий момент в США зафиксировано 386 817 случаев заражения COVID-19 и 12 285 летальных исходов. Как минимум 20 191 человек полностью выздоровели.

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