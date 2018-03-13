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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:46 13.03.2018 - 14:46

** Трамп полагает, что Тилерсон "станет теперь намного счастливее"

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, приводит слова президента агентство "Ассошиэйтед пресс".

Президент подчеркнул, что он и Р.Тиллерсон "в течение долгого времени неоднократно обсуждали (вопрос отставки - ИФ)". Д.Трамп при этом отметил, что его мнение и точка зрения Р.Тиллерсона различались по ряду вопросов международной политики США, в частности, по вопросу сделки с Ираном.

Д.Трамп добавил, что, по его мнению, Р.Тилерсон "станет теперь намного счастливее".

13 марта президент США уволил с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

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