Президент США заявил, что самостоятельно принял решение об отставке Тиллерсона
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** Трамп полагает, что Тилерсон "станет теперь намного счастливее"
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, приводит слова президента агентство "Ассошиэйтед пресс".
Президент подчеркнул, что он и Р.Тиллерсон "в течение долгого времени неоднократно обсуждали (вопрос отставки - ИФ)". Д.Трамп при этом отметил, что его мнение и точка зрения Р.Тиллерсона различались по ряду вопросов международной политики США, в частности, по вопросу сделки с Ираном.
Д.Трамп добавил, что, по его мнению, Р.Тилерсон "станет теперь намного счастливее".
13 марта президент США уволил с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.
бф аю де
Интерфакс