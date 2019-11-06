Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 1:11

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре торговлю между двумя странами после того, как Великобритания покинет ЕС.

"Оба лидера вновь подтвердили свою приверженность укреплению особых отношений через хорошо проработанное двустороннее соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп также подчеркнул необходимость того, чтобы союзники по НАТО "финансировали свою оборону в полной мере".

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