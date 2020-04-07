Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 18:01

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил, что президент страны Дональд Трамп планирует открыть экономику в тех регионах страны, которые не пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.

"Я знаю, что президент очень внимательно смотрит на то, как мы можем открыть какие-то части экономики", - сказал Мнучин в интервью Fox Business Network.

В некоторых регионах, таких как Нью-Йорк, наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. "Есть другие части, где это не так", - отметил министр.

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