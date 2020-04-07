Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 18:31

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Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил, что президент страны Дональд Трамп планирует открыть экономику в тех регионах страны, которые не пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.

"Я знаю, что президент очень внимательно смотрит на то, как мы можем открыть какие-то части экономики", - сказал Мнучин в интервью Fox Business Network.

В некоторых местах, таких как Нью-Йорк, наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. "Есть другие части, где это не так", - отметил министр.

Трамп "встречается с рабочей группой и медицинскими работниками и ежедневно делает посты об этом", - добавил он.

Между тем экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу по-прежнему считает, что "в ближайшие четыре-восемь недель мы сможем вновь открыть экономику" и что "сила вируса будет существенно ослаблена". Об этом он заявил в интервью Politico во вторник.

Трамп на пресс-конференции в Белом доме в субботу говорил, что США должны стремиться к быстрому возобновлению работы в нормальном режиме, чтобы ограничить потери от COVID-19.

"Я часто говорю, что "лечение" не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь", - сказал он. "Мы должны возобновить работу страны", - добавил Трамп, пояснив, что это должно произойти в недалеком будущем.

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