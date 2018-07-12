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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 8:54 12.07.2018 - 08:54

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг критике соглашение между Германией и Россией в сфере энергетики.

"Президенты на протяжении лет безуспешно пытаются добиться от Германии и других богатых стран НАТО платить больше для их защиты от России. Они оплачивают лишь часть затрат. США платят десятки миллиардов долларов, очень много для того, чтобы субсидировать Европу, и несут большие потери в торговле! И Германия только что начала платить России, стране, защиты от которой она хочет, миллиарды долларов за обеспечения энергетических нужд посредством нового газопровода из России. Неприемлемо! Все страны НАТО должны выполнять обязательство - платить 2% (от ВВПв бюджет альянса), и это (этот показатель), в конце концов, должно достичь уровня 4%!" - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

Накануне президент США на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу. Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России".

Отвечая Д.Трампу, канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала: "Я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения".

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