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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 15:05 09.06.2018 - 15:05

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп опоздал на завтрак в рамках проходящего в канадском курортном городке Ла-Мальбе саммита G7, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Завтрак и заседание, которое за ним последует, станут последним мероприятием, которое президент США посетил в ходе саммита G7. Они посвящены теме гендерного равенства.

Хозяин саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил начать мероприятие, не дожидаясь опоздавших.

Как отмечает агентство, Дж.Трюдо сделал приоритетным именно вопрос гендерного равенства на встрече G7.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, которая завершится приблизительно в 10:30 утра по местному времени.

Таким образом, Д.Трамп пропустит сессии саммита, посвященные изменению климата и чистой энергии, а также океанам. По вопросу изменения климата, как сообщалось, между Д.Трампом и другими лидерами стран G7 существуют серьезные противоречия.

Вместо Д.Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома, а президент США, тем временем, направится в Сингапур.

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