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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 20:48 04.10.2018 - 20:48

*** Глава сенатского юридического комитета ожидает, что в субботу Кавано утвердят на пост члена Верховного суда

(Расширенная версия, добавлена реакция республиканских лидеров в сенате)

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп уверен, что поступил правильно, предложив кандидатуру Бретта Кавано на пост Верховного судьи США, и полностью поддерживает его, заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент уверен в своем выборе и поддерживает судью Кавано", - сказала С.Сандерс журналистам.

Отвечая на вопрос, утвердят ли Б.Кавано на этот пост, она отметила: "Мы надеемся на это".

"Мы позволяем ФБР делать то, что у них получается лучше всего. Мы никак не контролировали этот процесс (расследования - ИФ)", - добавила представитель Белого дома, говоря о проведенном ФБР расследовании относительно Б.Кавано.

Результаты этого расследования в четверг были переданы в Сенат США и в Белый дом.

"Мы полностью уверены, что доклад ФБР не подтвердил обвинения", - заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Какконнелл.

"Также мы уверены, что в любом случае невозможно удовлетворить запросы демократов (в сенате - ИФ)", - добавил он на пресс-конференции.

В свою очередь, глава юридического комитета сената США Чак Грассли заверил, что полностью уверен в высокой квалификации Б.Кавано.

"Я думаю, он должен быть утвержден на голосовании в субботу", - сказал сенатор-республиканец.

Ранее в четверг американский лидер заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований не проводило ФБР.

"Уже в седьмой раз ФБР провело расследование в отношении судьи Кавано. Даже если мы проведем их 100, для демократов, которые чинят препятствия, этого всего равно будет недостаточно", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

На прошлой неделе ФБР было поручено провести расследование в отношении этого кандидата на пост Верховного судьи США.

По данным издания "Уолл-стрит джорнэл", администрация президента США не нашла в докладах ФБР, составленных на основе опросов, подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах, выдвигаемых в адрес Б.Кавано.

Однако в сенате США доклад ФБР вызвал серьезные разногласия между республиканцами и демократами. Так, в Демократической партии США остались недовольны проведенным расследованием, назвав его "неполным".

"У нас было много опасений относительно того, что это был ограниченный процесс, который лишил ФБР возможности получить определенные данные", - сказал лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер. По его словам, доклад "неполный", и, возможно, ФБР было "ограничено" в действиях со стороны Белого дома.

Сенатор США от Республиканской партии Ч.Грассли в свою очередь заявил, что расследование ФБР не нашло "ни единой намека" на то, что Б.Кавано вел себя недолжным образом.

"Эти неподтвержденные обвинения неоднократно и недвусмысленно были отвергнуты судьей Кавано, и ни юридический комитет, ни ФБР не смогли определить какую-либо третью сторону, которая могла бы дать показания свидетеля относительно каких-либо обвинений", - отметил Ч.Грассли.

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинс также осталась довольна результатами расследования и заявила, что оно было проведено "очень тщательно". В свою очередь сенатор от Республиканской партии Митч Макконнелл обвинил демократов в попытке "очернить хорошего человека, вывалять его в грязи".

"Факт заключается в том, что никакие обвинения не были подтверждены. Никакие обвинения не были подтверждены в ходе семи проведенных расследований", - сказал М.Макконнелл.

Телеканал Си-Эн-Эн сообщает, что окончательное голосование по утверждению кандидатуры Б.Кавано может состояться уже в эти выходные. Ранее лидер республиканского большинства в сенате М.Макконнелл назначил на пятницу процедурное голосование о прекращении дебатов относительно кандидата на пост Верховного судьи США. Если большинством голосов сенаторы проголосуют "за", то начнется 30-часовой период ожидания, после которого Сенат может провести финальное голосование по его утверждению.

10 июля 2018 года Д.Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Против кандидатуры Б.Кавано выступают члены Демократической партии США.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.

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