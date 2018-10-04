Президент США по-прежнему уверен в своем кандидате на пост Верховного судьи США Кавано - Белый дом
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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп уверен, что поступил правильно, предложив кандидатуру Бретта Кавано на пост Верховного судьи США и полностью поддерживает его, заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Президент уверен в своем выборе и поддерживает судью Кавано", - сказала С.Сандерс журналистам.
Отвечая на вопрос, утвердят ли Б.Кавано на этот пост, она отметила: "Мы надеемся на это".
"Мы позволяем ФБР делать то, что у них получается лучше всего. Мы никак не контролировали этот процесс (расследования - ИФ)", - добавила представитель Белого дома, говоря о проведенном ФБР расследовании относительно Б.Кавано.
Результаты этого расследования в четверг были переданы в Сенат США и в Белый дом.
Ранее в четверг американский лидер заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований не проводило ФБР.
"Уже в седьмой раз ФБР провело расследование в отношении судьи Кавано. Даже если мы проведем их 100, для демократов, которые чинят препятствия, этого всего равно будет недостаточно", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
На прошлой неделе ФБР было поручено провести расследование в отношении этого кандидата на пост Верховного судьи США.
По данным издания "Уолл-стрит джорнэл" администрация президента США не нашла в докладах ФБР, составленных на основе опросов, подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах, выдвигаемых в адрес Б.Кавано.
10 июля 2018 года Д.Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.
Против кандидатуры Б.Кавано выступают члены Демократической партии США.
В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.
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Интерфакс