Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 12:43

Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Другим странам следует перенять пример США и освободить граждан от бюрократического груза, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник на всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сегодня я призываю другие страны последовать нашему примеру и освободить своих граждан от тяжкого бремени бюрократии", - заявил Трамп.

Он отметил, что в свое время при введении каждой новой директивы планировал отменять две другие. "Теперь мы отменяем по восемь, а не только две директивы, за каждое нововведение", - сказал президент США.

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