Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семье погибшего пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

"Коби Брайант, несмотря на то, что он был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он так любил свою семью, и у него была такая сильная страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери, Джанны, делает этот момент еще более разрушительным. Мы с Меланией выражаем наши самые искренние соболезнования Ванессе и замечательной семье Брайантов. Да пребудет с вами Господь! " - написал Трамп в своем твиттере.

Бывший президент США Барак Обама также отреагировал на сообщения о гибели Брайанта.

"Коби был легендой площадки и только начинал делать то, что стало бы для него столь же значимой второй попыткой. Потерять Джанну для нас как для родителей, еще более душераздирающее событие. Мы с Мишель посылаем нашу любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайанта в этот немыслимый день", - написал Обама в твиттере.

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон присоединились к соболезнованиям.

"Мы с Хилари глубоко опечалены трагической гибелью Коби Брайанта, его дочери Джанны и всех тех, кто погиб в сегодняшней катастрофе вертолета. Коби принес волнение и радость баскетбольным болельщикам не только в Лос-Анджелесе, но и во всем мире. (...) Коби Брайант прожил очень большую жизнь за очень короткое время. Но больше всего он любил свою семью. Мы молимся за Ванессу, Наталью, Бьянку и Капри, а также за всех тех, кто сегодня потерял своих близких", - заявили Клинтоны.

Тем временем комиссар NBA Адам Сильвер заявил: "Семья NBA опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны. В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда выдающийся талант сочетается с абсолютной преданностью победе. Он был одним из самых выдающихся игроков в истории нашей игры с достижениями, которые являются легендарными (...) Но больше всего его запомнят за то, что он вдохновлял людей по всему миру брать в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих возможностей. Он был щедр на приобретенную мудрость и видел свою миссию в том, чтобы поделиться ею с будущими поколениями игроков, получая особое удовольствие от передачи своей любви к игре Джанне."

Легенда NBA Майкл Джордан, в свою очередь, заявил, что находится в" шоке "от известия о смерти Брайанта. "Я в шоке от трагической новости о смерти Коби и Джанны. Словами не описать ту боль, которую я испытываю. Я любил Коби - он был мне, как младший брат. Мы часто разговаривали, и я буду очень скучать по этим разговорам", - говорится в сообщении представителя Джордана в твиттере.

1вз гс

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